В Одессе копы освободили женщину, прикованную цепью в доме: фото

В Одессе копы освободили женщину, прикованную цепью в доме: фото


В Одессе копы освободили женщину, прикованную цепью в доме: фото

В Одессе копы освободили женщину, прикованную цепью в доме: фото

В Одессе копы освободили женщину, прикованную цепью в доме: фото

1 / 3 В Одессе в доме женщину приковали цепью к стене, ее освободили копы (facebook.com/odesapolice)

Женщина просила о помощи, ее передали медикам, отметили в полиции.

В Одессе копы освободили женщину, прикованную цепью в доме: фото
В среду, 11 апреля, в Малиновском районе Одессы в частном доме полицейские освободили 27-летнюю женщину, которая была прикована цепью за шею к стене.

Пострадавшую передали медикам, говорится на странице патрульной полиции Одесской области.

"… полицейские получили информацию, что в Малиновском районе Одессы в частном доме кричит человек. На месте вызова правоохранители заметили женщину, которая находилась в доме и просила о помощи", — отметили в ведомстве.

По его данным, копы через окно проникли в помещение. Патрульные, совместно со спасателями, которые срочно прибыли на вызов, освободили заложницу. Следователи устанавливают лицо, причастное к совершению преступления.

Напомним, в декабре 2017 года в одном из сел Каховского района Херсонской области мужчина из-за бытовой ссоры на протяжении нескольких дней продержал свою гражданскую жену на цепи, не давал ей есть, не пускал в туалет.

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Суспільство

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