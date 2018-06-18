В Сети хохочут над "пушистым лифчиком" Путина на открытии ЧМ-2018: фото

Выступление российского лидера стало причиной забавного курьеза.

 

В Сети хохочут над "пушистым лифчиком" Путина на открытии ЧМ-2018: фото
Во время трансляции открытия Чемпионата мира по футболу в Москве режиссер выбрал такой ракурс во время приветствия Владимира Путина, что возникла иллюзия, будто президент России стоит в "пушистом лифчике". Такую картинку создавали микрофоны с пушистой защитой от ветра.

Первыми это заметили пользователи англоязычного сегмента Twitter, опубликовав твитты с едкими комментариями.

Выступление Путина на церемонии открытия ЧМ-2018 было весьма банальным. Он говорил про "праздник спорта", "открытую и гостеприимную Россию", "любовь к футболу" и "единую команду". И единственную изюминку этому прочитанному с листочка спичу принес удачный ракурс, который подметили пользователи сети – "пушистый лифчик" Путина.

В Сети хохочут над "пушистым лифчиком" Путина на открытии ЧМ-2018: фото

В Сети хохочут над "пушистым лифчиком" Путина на открытии ЧМ-2018: фото

В Сети хохочут над "пушистым лифчиком" Путина на открытии ЧМ-2018: фото

Напомним, британский певец Робби Уильямс, которого обвинили в продажности из-за выступления на ЧМ-2018 в России, отличился на церемонии открытия в Москве. Певец показал фак во время прямого эфира на стадионе "Лужники" перед первым матчем между Россией и Саудовской Аравией.

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Суспільство

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