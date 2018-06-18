Женщина должна угождать, терпеть насилие и зарабатывать меньше. Опрос Минсоцполитики шокировал украинок

70% мужчин убеждены, что супруга должна единолично заботиться о семье и домашнем быте.

Женщина должна угождать, терпеть насилие и зарабатывать меньше. Опрос Минсоцполитики шокировал украинок
Исследование "Современное понимание мужественности: отношение мужчин к гендерным стереотипам и насилию в отношении женщин", которое проводил Институт демографии и социальных исследований совместно с Минсоцполитики и украинским представительством Фонда народонаселения ООН (UNFPA) произвело настоящий фурор в украинском обществе.

Согласно опросу, опубликованному на сайте UNFPA, 66% украинских мужчин считают, что женщина должна во всем угождать им, 10% допускают семейное насилие, которое их спутница должна терпеть ради сохранения семьи, а целых 70% видят в своей второй половинке исключительно хорошую хозяйку.

Женщина должна угождать, терпеть насилие и зарабатывать меньше. Опрос Минсоцполитики шокировал украинок

Опрос вызвал волну возмущения среди украинок, которые называли его непрезентативным, средневековым и обвиняли мужчин, которые потенциально могли принимать участие в данной социологии, во всех возможных грехах.

"Это последствия воспитания, где пары мама и бабушка растят из кукусика реального мужика. Или молодая женщина забивает на образование и работу, чтобы потом годами мыть пол и подоконники хрущевок у своего сожителя/бывшего", - написала в Facebook Марина Данилюк-Ярмолаева.

"Похоже, в Украине мне же делать нечего. Пойду искать мужчин, которым нужно мое умение понимать, ум, амбиции и профессионализм, гибкость и огонь внутренний", - отметила Настя Мельниченко.

"Грусть-печать и еще много синонимов", - подчеркнула Катерина Керез.

"Ужас и средневековье. Нам ещё много надо менять в обществе", - заявила Марина Трепова.

Женщина должна угождать, терпеть насилие и зарабатывать меньше. Опрос Минсоцполитики шокировал украинок

Женщина должна угождать, терпеть насилие и зарабатывать меньше. Опрос Минсоцполитики шокировал украинок

Женщина должна угождать, терпеть насилие и зарабатывать меньше. Опрос Минсоцполитики шокировал украинок

Женщина должна угождать, терпеть насилие и зарабатывать меньше. Опрос Минсоцполитики шокировал украинок

Женщина должна угождать, терпеть насилие и зарабатывать меньше. Опрос Минсоцполитики шокировал украинок

Женщина должна угождать, терпеть насилие и зарабатывать меньше. Опрос Минсоцполитики шокировал украинок

Женщина должна угождать, терпеть насилие и зарабатывать меньше. Опрос Минсоцполитики шокировал украинок

Как ранее сообщалось, множество жителей Украины недовольны действиями нынешних властей. О таком положении вещей свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками Киевского международного института социологии.

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