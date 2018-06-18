День медика-2018: почему важен и что подарить

"Главред" выяснил, что подарить на день медицинского работника "виновникам" торжества.
Это работа требует не только обязательности и исполнительности, но также смелости принять ответственность за судьбы других. При этом врачам должно быть не чуждо сострадание и сердечность.
День медицинского работника – это отличный повод высказать уважение труду людей, от которых, по большому счету, во многом зависит здоровое будущее и демографическая стабильность целой нации.
День медика: дата
Каждый год дата у праздника меняется, так как День медика в Украине отмечается в третье воскресенье июня. В 2018 году праздник выпал на 17 июня.
При этом есть еще и Международный день врача: он отмечается в первый понедельник октября. В 2018 году это 1 октября.
Что подарить на День медика
Накануне Дня медика на государственном уровне проходят торжественные собрания, а также награждения особо отличившихся представителей профессии. Организовываются концерты и другие праздничные мероприятия.
На местах, в больницах и поликлиниках, также проходят праздничные собрания. Зачастую ко Дню медика работникам выписывают премии и вручают награды.
В воскресенье, непосредственно в день праздника, медики чаще всего отмечают это событие в кругу своей семьи и друзей.
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Что же подарить на День медика "виновнику" торжества? Во-первых, подарок на День медика можно сделать своими руками – например, испечь любимый пирог маме-медсестре или папе-хирургу. Или смастерить открытку. Родители, как правило, рады даже стишку от любимого чада.
А если еще и украсить блюдо в тему – подарок точно выйдет отличный:
Если нет творческих талантов и готовы потратить немного денег, то в качестве подарка врачу прекрасно подойдет органайзер или записная книжка с медицинской символикой, канцелярский набор, небольшое портмоне или же набор для чаепития на работе (необязательно набор кружек – можно и набор самих чаев или купажей кофе).
Подарок для медика-друга должен был оригинальным и полезным – но в то же время не слишком интимным.
Что НЕ стоит дарить медику:
В список запрещенных подарков для врача обычно входят:
алкоголь – его слишком часто презентуют врачам благодарные пациенты, так что велик риск, что ваш подарок затеряется в батарее аналогичных бутылок;
косметику и средства гигиены – слишком "личный" подарок, трудно угадать, что действительно нужно конкретному человеку;
парфюмерию – на вкус и цвет, как говорится, все "фломастеры"-духи разные, опять-таки легко не угадать. Исключения можно сделать разве что для набора эфирных или косметических масел: многие женщины и мужчины-поклонник бань и саун такие наборы любят.
Не забудьте поздравить знакомых медиков с их профессиональным праздником и следите за обновлениями, чтобы не пропустить поздравления с Днем медика-2018.
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