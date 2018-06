Енот-"Спайдермен" стал звездой Сети, взобравшись на небоскреб

За перемещением животного в Интернете следили миллионы зрителей.

Первым животного, которое начало взбираться вверх по небоскребу, заметил работник радиостанции Minnesota Public Radio, животное в тот момент находилось на 12-м этаже.

Пользователи Сети устроили реалити-шоу с его участием, за перемещением зверька от этажа к этажу наблюдали миллионы зрителей по всему миру.

OK found him #mprraccoon pic.twitter.com/S421oNlvpA

— Chelsea Palmateer (@manchelster) 12 June 2018





За взбирающимся вверх по отвесной стене енотом "охотились" съемочные группы телеканалов и обычные пользователи, находящиеся в этот момент внутри здания. Некоторым удалось снять его совсем близко.

Найти сьемки со смелым зверьком можно по хештегу #mprracoon, где MPR — аббревиатура радиостанции Minnesota Public Radio, которая неотрывно рассказывала зрителям о перемещении хищника.

Енота нарекли местным Спайдерменом, ему сопереживали, предполагая, что животное просто боялось спускаться с высоты, поэтому забиралось все выше. К слову, помочь еноту сотрудникам небоскреба не удалось – окна закрыты, и все, что оставалось им – снимать енота-альпиниста на фото и видео.

He is on the ledge on our floor. He seems to be doing well. We've been told that the building has live traps on the roof and are trying to get him to go up there. We all just have to keep our fingers crossed.. #mprraccoon pic.twitter.com/HY1PkuFKz0

— Paige Donnelly law (@donnelly_law) 12 June 2018





Также пользователи вызвали спасателей – те на крыше здания расставили ловушки, что бы поймать зверька.

Реалити продолжалось до глубокой ночи 12 июня. Енот дополз до крыши, о чем возвестили пользователи сети, с тревогой следившие за его путешествием.

"Енот сделал это!", - сообщили юзеры.

The #mprraccoon MADE IT! Cheers from our @kare11 newsroom. @KristinKayNews @ellie_coatar @LindseySeavert pic.twitter.com/qucEZ4zsuO

— Ellery McCardle (@ElleryTV) 13 June 2018





Ранее в Киеве из вентиляции многоэтажки спасли енота.

