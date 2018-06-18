Налоговая милиция - насилие и беззаконие
Чтобы вы даже не сомневались – это не сцена из фильма ужасов или дешевого триллера – просто так сегодня работают следователи и оперативные работники налоговой милиции. Что они недавно и продемонстрировали во всей красе - показательно, и, вероятно, не без удовольствия - во время проведения следственных действий, а точнее обыска так называемого конвертационного центра. Именно так впоследствии утверждал начальник всех «налоговых милиционеров» Киева Игорь Скороход, отбиваясь от обвинений в том, что его подчиненные в немыслимом масштабе превысили все свои возможные служебные полномочия.
Сама история конфликта стала известна со слов адвоката Ларисы Криворучко, которая и стала потерпевшей во время такого вот обыска «по беспределу». Причем потерпевшей в полном смысле этого слова, ведь адвокату были нанесены телесные повреждения (документы о медицинском освидетельствовании уже имеются).
Слова Ларисы Криворучко также подтверждают видео доказательства, и соответствующие фото снимки, на которых видны гематомы, появившиеся после общения со следователями из отдела Финансовых расследований ГНИ Печерского района...
Причем начало следственных действий было весьма обычным и не предвещало никаких конфликтов.
13 июня 2018 года, вечером, прибыв по звонку клиента, адвокат установила, что группа неизвестных желает проникнуть в жилое помещение (квартиру) по проспекту Героев Небесной Сотни в с. Софиевская Борщаговка (Киево-Святошинский район). Основанием для проникновения в жилье и проведения там обыска было соответствующее определение Печерского райсуда г. Киева. И собственно, противиться его исполнению никто и не думал (как об этом потом цинично заявляли следователи из налоговой), просто проводить обыск должны уполномоченные на то судом конкретные лица. В данном определении четко говорилось – разрешение на проведение обыска дано старшему следователю Шишке Т.М. и группе следователей. Только вот маленький нюанс – г-н Шишка (большой и занятой человек, наверное) не приехал, а вот «организованная группа следователей» то ли забыла, то ли попросту не посчитала нужным захватить с собой Постановление, заверенное в установленном законом порядке, в котором указаны все следователи по этому делу. Соответственно, вопрос адвоката был более чем резонен: «Господа, а на каком собственно основании мой клиент должен пускать вас к себе в дом?» Ответ специалистов в сфере финансового права обескуражил своей глуповатой наивностью: «А потому, что у нас есть наши удостоверения!». Честно, очень уж напоминает Кота из Простоквашино: «Усы, лапы и хвост – вот мои документы!». По крайней мере, риторика очень сильно похожа.
Да и отношение следователей к закону и решениям, вынесенным Именем Украины красноречиво демонстрирует вот это фото.
Дальнейший ход событий можно описывать долго (для тех, кто хочет ознакомиться со всеми прелестями современных следственных действий - есть видео под текстом новости). Но степень и масштабы правового нигилизма налоговой милиции можно понять, просто перечислив, а что же было недопустимым в поведении «Налоговиков»: пренебрежение к закону и процессуальным требованиям, хамское отношение к адвокату, банальная вульгарность по отношению к девушке, попытка насилия и высказывание угроз, незаконный взлом квартиры, несоблюдение порядка привлечения понятых к процессуальным действиям. Впечатляющий перечень, не так ли?
В качестве небольшого штриха к происшедшему – все время следственных действий (а это более 11 часов в совокупности) следователи цинично запрещали зайти в помещение хозяйке квартиры, которой нужно было просто уложить маленького ребенка спать. Вероятно, опасались, что в люльке с младенцем можно будет спрятать мифические ценности.
Мифические, потому что в результате трижды (!!!) проведенного обыска следователи так ничего и не нашли. Ни в холодильнике, ни в банках с крупой, ни в детских игрушках, ни даже в канализации, и под подвесным потолком. И тройной обыск – это вовсе не опечатка и домыслы автора, просто каждый раз спускаясь в низ для получения «ЦУ» (ценных указаний) от начальства, старший группы все время слышал разъяренный вопль: «Как ничего не нашли?! Искать! Там должны быть очень большие суммы денег».
Но в итоге, подбросить не удалось. Да и ведь всем известно, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.
Что же имеем по итогу.
Игорь Скороход заявил, что он сам будет решать, кого и как наказывать.
Адвокат Лариса Криворучко написала заявление о совершении преступления.
Жители Софиевской Борщаговки, впрочем, как и многие другие граждане Украины, задаются вопросом, а правильно ли у нас реформирована правовая система, когда коррупцию ищут среди памперсов, наплевав на все законы, но почему-то никто еще ни разу не осудил и не оштрафовал ни одного высокого чиновника?
А мы ждем соответствующей реакции прокуратуры и начальников Государственной фискальной службы на произошедший инцидент.
Иван Правдин
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