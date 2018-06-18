"Родственные чувства." В России родственники бросили пенсионера на улице возле больницы

В известной российской неприличной поговорке обычно родители бросают детей - мол, "пусть справляются сами". В этом случае было все ровно наоборот.

"Родственные чувства." В России родственники бросили пенсионера на улице возле больницы
В Челябинской области (Российская Федерация) родственники бросили пожилого мужчину на улице города Чебаркуль с запиской в кармане верхней одежды.

Соответствующее сообщение было опубликовано в группе "Типичный Чебаркуль" в соцсети "ВКонтакте". Согласно имеющейся информации, прохожие вызвали карету скорой помощи, которая отвезла пожилого мужчина в городскую больницу.

"Петя, мы привезли тебе отца. Мы переехали в другой город. Нас не ищи и отца не привози. Не нужен — сдай его в дом престарелых", — говорится в обнаруженной в кармане записке. Сам пенсионер, которому на вид слегка за 70 лет имеет проблемы с речью и ходьбой. Медикам удалось выяснить, что он имеет имя Василий и проживал в городе Верхний Уфалеи?.

Сейчас пенсионера отправили в психдиспансер на временное проживание. Полиция начала поиски его родных .

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России мужчина случайно откопал кости экс-супруга своей сожительницы.

 

 

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Суспільство

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