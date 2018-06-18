"Почесали языками". В США зрители возмутились разговорам о грубом сексе во время ТВ-трансляции

Естественно, господа телевизионщики называют инцидент случайностью и недоразумением.

"Почесали языками". В США зрители возмутились разговорам о грубом сексе во время ТВ-трансляции
Во время трансляции открытого первенства США по гольфу (US Open) в эфире специализированного канала Fox Sports (FS1) прозвучал отрывок разговор двух фанатов, обсуждавших секс в оскорбительных выражениях.

Как сообщает авторитетное американское издание USA Today, происшествие произошло 15 июня. Репортер FS1 Джо Бак комментировал игру спортсмена Патрика Рида. В перерыве между ударами в эфир вывели разговор двух болельщиков, наблюдавших за игрой. Они обговаривали подробности своей интимной жизни. Один из них поведал, как практиковал жесткий секс с бывшей девушкой и унижал ее.

Небрежность телевизионщиков крайне возмутила тысячи зрителей. Спустя несколько часов Ассоциация гольфа США опубликовала извинения за фрагмент эфира, где объяснила инцидент недоразумением. По словам представительницы канала Fox Sports Энн Пеннингтон, "оскорбительная болтовня случайно попала" на один из установленных на площадке для гольфа микрофонов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре из-за громкого секса в общежитии вспыхнула кровавая драка.

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Суспільство

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