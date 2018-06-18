Папа заснял веселый танец своего 5-летнего малыша с живым медведем

Со слов главы семейства, они с детьми часто ходят в зоопарк.

Героем ролика стал пятилетний сын мужчины и медведь в роли косолапого "Фреда Астора". Оба довольно забавно отплясывали друг на против друга. При этом между ними стояло разделительное стекло.

Веселая игра между пятилетним мальчиком и медведем была снята на видео отцом ребенка в зоопарке города Нэшвилл (штат Теннесси, США).

Глава семейства рассказал, что они с детьми любят ходить в зоопарк и делают это довольно часто.

Это видео уже публикуют различные СМИ.

Как сообщалось, что Сеть порвало видео мужчины, утешающего грустного "косолапого" зверя. Известно, что медведя зовут Джимбо и он весит около семи центнеров.

Ранее гигантский кит резким появлением шокировал туристов в Австралии. На видео видно, как огромное животное забрызгало лодку с людьми водой.

Напомним, впервые в истории наблюдений в Красном море был замечен голубой (синий) кит. Сейчас специалисты и экологи пытаются определить причины появления в водах Египта.

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