"Что-то голова болит". Секс-робота Саманту научили отказывать в интиме

"На руках повисла цепь и в дырке каждого звена четко выписан рецепт: задать вопрос - "А для чего?".  Создатели дорогой секс-игрушки как видим, стремятся к максимальному реализму."

"Что-то голова болит". Секс-робота Саманту научили отказывать в интиме
Предназначенного для секса робота Саманту разработчики научили отказывать владельцу в половом акте.

Соответствующее сообщение было во вторник, 19 июня, опубликовал британский таблоид Mirror. Согласно информации журналистов, на теле робота установят специальные датчики, способные распознавать очень агрессивные либо "неуважительные" прикосновения.

Автор проекта, испанский инженер Серги Сантос (Sergi Santos) лично во время презентации перед учеными в Великобритании продемонстрировал, что Саманта может самостоятельно принимать решение –удовлетворять владельца или нет.

По его словам, робота легко можно переключать между несколькими режимами и полностью менять его поведение – "семейное", "романтичное" или страстное.

К слову, Саманта еще существует исключительно в виде прототипа, однако Сантос уже готовится к конвеерному производству таких роботов по цене в 3,6 тысячи фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей).

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые потребовали запретить секс-роботов.

 

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Суспільство

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