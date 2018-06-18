"Топливо для гиперлуп". В поезде "Укрзализныци" выросли грибы: фото

"Топливо для гиперлуп". В поезде "Укрзализныци" выросли грибы: фото


"Топливо для гиперлуп". В поезде "Укрзализныци" выросли грибы: фото

"Топливо для гиперлуп". В поезде "Укрзализныци" выросли грибы: фото

1 / 2 В поезде "Укрзализныци" выросли грибы (facebook.com/sasko.laps)

Прямо под сидением в салоне вагона проросли настоящие грибы.

В одном из поездов "Укрзалізниці" пассажиры обнаружили неприятный сюрприз. Прямо под сидением в салоне вагона проросли настоящие грибы.

"Если бы вместо обычных грибов там выращивали галюцигенные, то вагон поезда 143144 "Кременчуг-Ворохта" мог бы заинтересовать соответствующие органы", — пишет в Facebook Александр Рудоманов.

В свою очередь пользователь соцсети не остались в стороне от странного инцидента и принялись активно комментировать фото: "Вдруг пассажир будет голодным? А так кипяток есть, грибы есть", "Аутентичный ланчбокс", "Топливо для гиперлупа".

"Если в поезде есть проблемы — не стесняйтесь требовать книгу жалоб и дублировать жалобу на горячие линии. Именно по жалобам можно найти критические точки в обслуживании пассажиров", — добавил Рудоманов.

Напомним, ранее в Сети показали фото ужасной электрички на Харьковщине.

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