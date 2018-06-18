"Крещение силой". В Франции католический священник ударил ребенка во время крещения: видео

В комментариях к видеоролику каждый второй пользователь вспоминал времена испанской инквизиции.

Естественно, что обряд немедленно был прерван, а встревоженные и возмущенные родители забрали свое дитя восвояси.

Их негодование вполне разделяют и интернет-пользователи, которые в связи с инцидент даже вспомнили времена испанской инквизиции и массовых охот на ведьм. По мнению, некоторых из них во всем виноват целибат – обет безбрачия, которые на себя берут католические священники. Из-за этого, понятно, у них нет своих детей и опыта обращения с ними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в африканском озере крокодил-каннибал убил священника..

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